Об этом пишет международное агентство Reuters.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал пакета мер стимулирования, который является одним из крупнейших в мире, в условиях чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса. Пакет мер направлен на то, чтобы остановить рост новых случаев заражений в крупных населенных пунктах.
Абэ объявит чрезвычайное положение для столицы Токио и шести других префектур на срок около одного месяца.
В частности, правительство Японии выделило на пакет мер 108 триллионов иен (990 миллиардов долларов США – ред.), чтобы смягчить тяжелые последствия пандемии для третьей по величине экономики мира.
Сегодня в Японии зарегистрировано 3906 случаев заражения коронавирусом.
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