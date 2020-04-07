В Японии выделили 1 миллиард долларов США для борьбы с последствиями коронавируса.

Об этом пишет международное агентство Reuters.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал пакета мер стимулирования, который является одним из крупнейших в мире, в условиях чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса. Пакет мер направлен на то, чтобы остановить рост новых случаев заражений в крупных населенных пунктах.

Абэ объявит чрезвычайное положение для столицы Токио и шести других префектур на срок около одного месяца.

В частности, правительство Японии выделило на пакет мер 108 триллионов иен (990 миллиардов долларов США – ред.), чтобы смягчить тяжелые последствия пандемии для третьей по величине экономики мира.

Сегодня в Японии зарегистрировано 3906 случаев заражения коронавирусом.