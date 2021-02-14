Об этом говорится в сообщении министерства.

“Сегодня мы предоставили специальное разрешение на основании статьи 14-3 Закона о фармацевтических и медицинских препаратах для новой вакцины против коронавируса компании Pfizer Japan Inc.” – говорится в сообщении ведомства.

Вакцинация в Японии начнется во второй половине февраля и будет проходить в несколько этапов. Сначала планируют вакцинировать 4 млн медицинских и социальных работников. Далее начнут прививать около 36 млн человек старше 65 лет. Потом кампания по вакцинации распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями. И уже с мая прививаться смогут остальные жители Японии.