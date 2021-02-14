Об этом говорится в сообщении министерства.
“Сегодня мы предоставили специальное разрешение на основании статьи 14-3 Закона о фармацевтических и медицинских препаратах для новой вакцины против коронавируса компании Pfizer Japan Inc.” – говорится в сообщении ведомства.
Вакцинация в Японии начнется во второй половине февраля и будет проходить в несколько этапов. Сначала планируют вакцинировать 4 млн медицинских и социальных работников. Далее начнут прививать около 36 млн человек старше 65 лет. Потом кампания по вакцинации распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями. И уже с мая прививаться смогут остальные жители Японии.
- Ранее Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).
- Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах.
- Как известно, МОЗ ожидает, что вакцинация от коронавируса СOVID-19 начнется в Украине на следующей неделе. Первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС.