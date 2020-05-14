Об этом пишет Reuters.
При этом, в 8 других префектурах, среди которых Токио, чрезвычайное положение оставили.
“Контролируя распространение вируса в максимально возможной степени, действуя исходя из того, что вирус вокруг нас, мы восстановим обычную работу и повседневную жизнь”, – сказал Синдзо.
Япония объявила чрезвычайное положение в стране месяц назад, призывая граждан сократить контакты между людьми на 80 %, чтобы замедлить распространение вируса и ослабить давление на медицинскую систему.
Экономисты говорят, что нормализация будет постепенной, так как правительство внимательно следит за возможностью возникновения второй волны инфекций, как это было в Южной Кореи и Китае.
- 4 мая сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что решил продлить чрезвычайное положение страны до 31 мая.