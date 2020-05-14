Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил об отмене чрезвычайного положения, который был введен из-за пандемии коронавируса, в 39 из 47 префектур страны.

Об этом пишет Reuters.

При этом, в 8 других префектурах, среди которых Токио, чрезвычайное положение оставили.

“Контролируя распространение вируса в максимально возможной степени, действуя исходя из того, что вирус вокруг нас, мы восстановим обычную работу и повседневную жизнь”, – сказал Синдзо.

Япония объявила чрезвычайное положение в стране месяц назад, призывая граждан сократить контакты между людьми на 80 %, чтобы замедлить распространение вируса и ослабить давление на медицинскую систему.

Экономисты говорят, что нормализация будет постепенной, так как правительство внимательно следит за возможностью возникновения второй волны инфекций, как это было в Южной Кореи и Китае.