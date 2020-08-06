Сегодня, 6 августа, в Хиросиме, Япония, звенят колокола по случаю 75-й годовщины ужасной трагедии - сброса первой в мире атомной бомбы.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил урановую бомбу над городом, в результате чего погибло около 140 000 человек.

Три дня спустя на Нагасаки была сброшена вторая ядерная бомба. Императорская Япония сдалась союзникам 14 августа 1945 года.

Сегодня рано утром премьер-министр Японии Синдзо Абэ и мэр Хиросимы вместе с выжившими после взрыва и их потомкам приняли участие в памятных мероприятиях в городском парке Мира.

Почтить жертв трагедии обычно собираются тысячи людей, но в этом году их численность значительно сократилась: люди сидели на стульях на определенной дистанции друг от друга и были в масках.



EPA

Пережившие атомные взрывы известны под именем “хибакуся”.

Людям, пережившим ядерные бомбардировки, пришлось столкнуться с воздействием радиации и психологическими травмами.