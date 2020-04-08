Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.
Лица, легально работающие в секс-индустрии Японии, смогут получить помощь в рамках правительственного пакета экономической помощи. Об этом заявил министр здравоохранения и труда Казунобу Като во вторник.
Отметим, что план экономической помощи в Японии первоначально был раскритикован оппозицией, в частности из-за профессиональной дискриминации. Первоначальный план экономических мер не предполагал дотации ресторанам, барам и сфере развлечений для взрослых.
Напомним, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о введении чрезвычайного положения до 6 мая в связи с коронавирусом, но режим не предполагает жестких ограничений.
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