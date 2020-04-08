Предприятия секс-индустрии, которые работают в Японии легально, получат экономическую поддержку от правительства на период ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.

Лица, легально работающие в секс-индустрии Японии, смогут получить помощь в рамках правительственного пакета экономической помощи. Об этом заявил министр здравоохранения и труда Казунобу Като во вторник.

Отметим, что план экономической помощи в Японии первоначально был раскритикован оппозицией, в частности из-за профессиональной дискриминации. Первоначальный план экономических мер не предполагал дотации ресторанам, барам и сфере развлечений для взрослых.

Напомним, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о введении чрезвычайного положения до 6 мая в связи с коронавирусом, но режим не предполагает жестких ограничений.