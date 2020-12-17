Covid-19 Украина

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Японию накрыл сильный снегопад: тысячи домов остались без света

Более десяти тысяч жилых домов в Японии остались без электроснабжения в результате сильных снегопадов.

Четверг, 17 декабря 2020, 18:43

Об этом пишет Reuters и Kyodo News.

Отмечается, что снегопад накрыл центральную часть Японии и северное побережье страны.

Больше всего пострадали префектуры Ниигата и Гунма, где, по данным общественной телекомпании NHK, за три дня выпало около 2 метров снега.

Из-за непогоды премьер-министр Ёсихидэ Суга созвал экстренное заседание с представителями соответствующих министерств и ведомств.

Кроме того, по данным полиции Ниигаты, около 1100 автомобилей застряли по обе стороны скоростной автомагистрали Канэцу, соединяющей Токио и Ниигату.

Около 300 автомобилей также застряли в одном месте на скоростной автомагистрали Дзёсинэцу, которая соединяет префектуры Ниигата, Нагано и Гунма.

Фото: Kyodo News

Теги: фото, снег, Япония

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