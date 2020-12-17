Японию накрыл сильный снегопад: тысячи домов остались без света

Об этом пишет Reuters и Kyodo News.
Отмечается, что снегопад накрыл центральную часть Японии и северное побережье страны.
Больше всего пострадали префектуры Ниигата и Гунма, где, по данным общественной телекомпании NHK, за три дня выпало около 2 метров снега.
Из-за непогоды премьер-министр Ёсихидэ Суга созвал экстренное заседание с представителями соответствующих министерств и ведомств.
Кроме того, по данным полиции Ниигаты, около 1100 автомобилей застряли по обе стороны скоростной автомагистрали Канэцу, соединяющей Токио и Ниигату.
Около 300 автомобилей также застряли в одном месте на скоростной автомагистрали Дзёсинэцу, которая соединяет префектуры Ниигата, Нагано и Гунма.
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