Covid-19 Украина

обновлено 12.03.2021 в 12:02

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Японская компания начала производство вакцины AstraZeneca

Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo, входящая в двадцатку крупнейших в мире по объему продаж, заявила в пятницу, что начала производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

Пятница, 12 марта 2021, 13:01

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания будет изготавливать вакцину в Японии, включая наполнение флаконов и упаковку, используя объемный раствор, предоставленный AstraZeneca.

Правительство Японии уже договорилось о покупке 120 млн доз вакцины AstraZeneca, достаточных для иммунизации 60 млн человек. Основная часть препарата будет производиться в Японии компаниями Daiichi Sankyo, JCR Pharma и другими местными партнерами.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

  • Ранее сообщалось, что в Австрии временно остановили вакцинацию людей препаратами из одной партии от AstraZeneca после смерти женщины.
  • В четверг, 11 марта, органы здравоохранения Дании заявили о приостановлении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca.
  • Власти Норвегии приостанавливают использование в стране COVID-вакцины компании AstraZeneca после появления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.
  • В Эстонии решили пока не использовать одну партию вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одной вакцинированной женщины и случая заболевания вакцинированного мужчины.
Теги: AstraZeneca, Daiichi Sankyo, вакцина против коронавируса, виробництво

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