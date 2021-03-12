Японская компания начала производство вакцины AstraZeneca

Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo, входящая в двадцатку крупнейших в мире по объему продаж, заявила в пятницу, что начала производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания будет изготавливать вакцину в Японии, включая наполнение флаконов и упаковку, используя объемный раствор, предоставленный AstraZeneca.

Правительство Японии уже договорилось о покупке 120 млн доз вакцины AstraZeneca, достаточных для иммунизации 60 млн человек. Основная часть препарата будет производиться в Японии компаниями Daiichi Sankyo, JCR Pharma и другими местными партнерами.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.