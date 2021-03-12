Японская компания начала производство вакцины AstraZeneca

Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что компания будет изготавливать вакцину в Японии, включая наполнение флаконов и упаковку, используя объемный раствор, предоставленный AstraZeneca.
Правительство Японии уже договорилось о покупке 120 млн доз вакцины AstraZeneca, достаточных для иммунизации 60 млн человек. Основная часть препарата будет производиться в Японии компаниями Daiichi Sankyo, JCR Pharma и другими местными партнерами.
СПРАВКА
Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
- Ранее сообщалось, что в Австрии временно остановили вакцинацию людей препаратами из одной партии от AstraZeneca после смерти женщины.
- В четверг, 11 марта, органы здравоохранения Дании заявили о приостановлении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca.
- Власти Норвегии приостанавливают использование в стране COVID-вакцины компании AstraZeneca после появления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.
- В Эстонии решили пока не использовать одну партию вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одной вакцинированной женщины и случая заболевания вакцинированного мужчины.