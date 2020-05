Об этом сообщила организация Stardom Wrestling, которую она представляла.

“С большим прискорбием сообщаем, что Хана скончалась. Пожалуйста, отнеситесь с уважением и дайте некоторое время перед последующими объявлениями. Ценим вашу поддержку в это непростое время“, – говорится в сообщении.

Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020