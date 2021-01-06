Исследователи из университетов городов Тохоку и Осака создали новый катализатор для переработки пластика в полезные продукты - например, в топливо и воск.

Об этом сообщили в университете Осаки.

Команда обнаружила, что объединение рутения и диоксида церия работает наиболее эффективно, создавая катализатор, способный перерабатывать полиолефиновые пластмассы при температуре всего 200 °C (392 °F).

“Наш подход оказался более эффективным, чем катализаторы на металлической основе. Кроме этого, полиэтиленовые пакеты и пластиковые отходы могут быть переработаны в ценные химические вещества”, – говорят Масадзуми Тамура и Кейити Томишиге, соавторы исследования.

Ученым удалось преобразовать около 92 процентов пластиковых отходов в полезные материалы. 77% из них превратилось в жидкое топливо, а 15 – в воск.

Но это далеко не единственный новый метод переработки пластика. Всего несколько недель назад команда из Калифорнийского университета в Беркли сообщила о процессе превращения полиэтилена в клей. Также другие ученые разрабатывают новые пластмассы с нуля, чтобы их можно было легко перерабатывать.