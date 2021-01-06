Об этом сообщили в университете Осаки.
Команда обнаружила, что объединение рутения и диоксида церия работает наиболее эффективно, создавая катализатор, способный перерабатывать полиолефиновые пластмассы при температуре всего 200 °C (392 °F).
“Наш подход оказался более эффективным, чем катализаторы на металлической основе. Кроме этого, полиэтиленовые пакеты и пластиковые отходы могут быть переработаны в ценные химические вещества”, – говорят Масадзуми Тамура и Кейити Томишиге, соавторы исследования.
Ученым удалось преобразовать около 92 процентов пластиковых отходов в полезные материалы. 77% из них превратилось в жидкое топливо, а 15 – в воск.
Но это далеко не единственный новый метод переработки пластика. Всего несколько недель назад команда из Калифорнийского университета в Беркли сообщила о процессе превращения полиэтилена в клей. Также другие ученые разрабатывают новые пластмассы с нуля, чтобы их можно было легко перерабатывать.
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