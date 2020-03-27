В Японии исследователи определили три условия, при одновременном наличии которых может произойти массовое заражение коронавирусом COVID-19.

Об этом идет речь в статье японского эксперта-международника, журналиста Хирано Такаши для агентства “Укринформ”.

Так, 3 марта профессор Нишиура из университета Хоккайдо и его команда опубликовали итоги исследования, которое показало, в каких условиях чаще всего люди заражаются новым коронавирусом.

Было проанализировано 110 случаев, возникших до 26 февраля. В итоге ученые обнаружили, в каких условиях образовались кластеры (массовые заражения). Как оказалось, это места скопления людей, такие как спортзал, ресторан, больница, палатка во время фестиваля и тому подобное. Исследователи пришли к заключению, что если в таких закрытых местах присутствуют инфицированные лица, то “вероятность передачи коронавируса намного выше – в 18,7 раза”.

Основываясь на этом исследовании, Совет экспертов, созданный в Японии для борьбы с COVID-19 из специалистов в сфере медицины, обнародовал результаты собственного анализа и рекомендации.

В частности, были названы три условия, которых необходимо избегать, чтобы предотвратить возникновение кластера (массового заражения):

● закрытое пространство с плохой вентиляцией;

● скопление людей в одном месте;

● разговоры в тесной близости (в пределах досягаемости руки).

“Японские эксперты настаивают на том, что если эти три условия удовлетворены одновременно, вероятность возникновения кластера возрастет в разы. Это не значит, что заражения не произойдет без удовлетворения этих условий. По их мнению, заражение может возникать, но оно не массовое”, – отмечает Хирано Такаши в своей статье.

По словам журналиста, Совет экспертов настойчиво призывает японцев избегать мест, где эти три условия наблюдаются одновременно. Правительство Японии даже опубликовало инфографику, в которой просит не посещать подобных мест.

“Но надо отметить, что они не советуют запретить транспорт или закрыть заведения питания, поскольку там риски заражения не являются большими. Японские эксперты все же учитывают возможные экономические и социальные последствия из-за жесткого карантина”, – подчеркивает Хирано Такаши.

Журналист отмечает, что японцы пока прислушиваются к советам и ведут себя сдержанно на улице, в связи с чем темп распространения коронавируса медленный.

“Но люди постепенно перестают опасаться вируса и начинают ходить на массовые мероприятия, которые не запрещены, забывая тот важный факт, что пока вирус не остановлен полностью, риски возникновения больших кластеров заболевания всегда остаются”, – пишет Хирано Такаши.