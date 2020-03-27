Об этом идет речь в статье японского эксперта-международника, журналиста Хирано Такаши для агентства “Укринформ”.

Так, 3 марта профессор Нишиура из университета Хоккайдо и его команда опубликовали итоги исследования, которое показало, в каких условиях чаще всего люди заражаются новым коронавирусом.

Было проанализировано 110 случаев, возникших до 26 февраля. В итоге ученые обнаружили, в каких условиях образовались кластеры (массовые заражения). Как оказалось, это места скопления людей, такие как спортзал, ресторан, больница, палатка во время фестиваля и тому подобное. Исследователи пришли к заключению, что если в таких закрытых местах присутствуют инфицированные лица, то “вероятность передачи коронавируса намного выше – в 18,7 раза”.

Основываясь на этом исследовании, Совет экспертов, созданный в Японии для борьбы с COVID-19 из специалистов в сфере медицины, обнародовал результаты собственного анализа и рекомендации.

В частности, были названы три условия, которых необходимо избегать, чтобы предотвратить возникновение кластера (массового заражения):

● закрытое пространство с плохой вентиляцией;

● скопление людей в одном месте;

● разговоры в тесной близости (в пределах досягаемости руки).

“Японские эксперты настаивают на том, что если эти три условия удовлетворены одновременно, вероятность возникновения кластера возрастет в разы. Это не значит, что заражения не произойдет без удовлетворения этих условий. По их мнению, заражение может возникать, но оно не массовое”, – отмечает Хирано Такаши в своей статье.

По словам журналиста, Совет экспертов настойчиво призывает японцев избегать мест, где эти три условия наблюдаются одновременно. Правительство Японии даже опубликовало инфографику, в которой просит не посещать подобных мест.

Фото: ukrinform.ua

“Но надо отметить, что они не советуют запретить транспорт или закрыть заведения питания, поскольку там риски заражения не являются большими. Японские эксперты все же учитывают возможные экономические и социальные последствия из-за жесткого карантина”, – подчеркивает Хирано Такаши.

Журналист отмечает, что японцы пока прислушиваются к советам и ведут себя сдержанно на улице, в связи с чем темп распространения коронавируса медленный.

“Но люди постепенно перестают опасаться вируса и начинают ходить на массовые мероприятия, которые не запрещены, забывая тот важный факт, что пока вирус не остановлен полностью, риски возникновения больших кластеров заболевания всегда остаются”, – пишет Хирано Такаши.

  • Япония была одной из первых стран за пределами Китая, которую поразил коронавирус, а теперь она является одной из наименее затронутых среди развитых стран. Как сообщало агентство Bloomberg, эксперты расходятся во мнениях: некоторые считают, что страна уже пережила вспышку, а некоторые говорят, что все еще впереди.