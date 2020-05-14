Об этом сообщает Science Alert.
Теоретически, все должны понимать, почему мытье рук, ношение масок и соблюдение правил гигиены важно во время пандемии. Но ничто на самом деле не помогает понять суть дела так хорошо, как наглядная демонстрация.
В эксперименте приняли участие 10 человек.
Одному из них нанесли немного флуоресцентной краски – это был “инфицированный” человек. После этого всем остальным участникам дали возможность накрыть стол в течение следующих 30 минут.
После ученые включили флуоресцентные лампы, чтобы показать, как распространилась краска.
Как оказалось, “инфекция” была везде. У троих участников она была даже на лице.
Основными переносчиками “инфекции” были щипцы, крышки посуды и ручка контейнера с напитком.
NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.
They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.
In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.
pic.twitter.com/1Ieb9ffehp
— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020
Эта простая демонстрация показывает, насколько легко микробы могут распространяться через контактные поверхности.
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