Об этом сообщает Science Alert.

Теоретически, все должны понимать, почему мытье рук, ношение масок и соблюдение правил гигиены важно во время пандемии. Но ничто на самом деле не помогает понять суть дела так хорошо, как наглядная демонстрация.

В эксперименте приняли участие 10 человек.

Одному из них нанесли немного флуоресцентной краски – это был “инфицированный” человек. После этого всем остальным участникам дали возможность накрыть стол в течение следующих 30 минут.

После ученые включили флуоресцентные лампы, чтобы показать, как распространилась краска.

Как оказалось, “инфекция” была везде. У троих участников она была даже на лице.

Основными переносчиками “инфекции” были щипцы, крышки посуды и ручка контейнера с напитком.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.

They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.

In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

pic.twitter.com/1Ieb9ffehp

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020