Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отказался от участия в телешоу, при помощи которого планировал найти себе спутницу для космического путешествия к Луне.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Так, в начале января 44-летний мужчина объявил отбор на роль подруги, которая должна была стать не только его возлюбленной, но и совершить с ним вместе полет вокруг Луны на корабле, построенном компанией SpaceX Илона Маска.

Поиски должны были происходить при помощи телешоу под названием “Full Moon Lovers”. Его планировал показывать японский стриминговый сервис AbemaTV.

“Мне 44 года. Чувство одиночества и пустоты начинает одолевать меня. Есть всего одна вещь, о которой я думаю, — желание любить одну женщину. Хотя каждый это воспринимает как должное, у меня это до сих пор не получилось”, – отмечал миллиардер.

В связи с этим он хотел найти спутницу, с которой “громко заявить о любви и мире во всем мире” из космоса.

К шоу допускались участницы старше 20 лет. Они должны были быть “яркими и позитивными личностями”, а также интересоваться космическими полетами и быть готовыми принять участие в подготовке к экспедиции.

Почти 28 тысяч женщин откликнулись на призыв Маэдзавы и подали заявки для участия в отборе. Однако сегодня бизнесмен написал в Twitter, что разочаровался в своей идее, а телевизионное шоу отменяется.

“По личным причинам я уведомил AbemaTV, что не буду участвовать в съемках о поиске пары и попросил отменить шоу”, – написал Маэдзава.

Бизнесмен добавил, что “несмотря на его искреннюю и честную решимость” участвовать в шоу, “какая-то его часть все еще испытывала смешанные чувства по этому поводу”.

Миллиардер также написал, что испытывает угрызения совести из-за того, что 27 тысяч 722 женщины “потратили свое драгоценное время” на подачу заявки.

Кроме того, он извинился перед всеми, кто был задействован в производстве шоу.

“Я понимаю, что разочаровал многих людей и всех сотрудников телеканала, я искренне сожалею от всего сердца”, — подчеркнул Маэдзава.

Миллиардер известен как будущий первый космический турист в проекте Илона Маска. Весь полет вокруг Луны должен занять около недели. Старт намечен на 2023 год.

Теперь в коммерческий полет вокруг спутника Земли Маэдзава отправится без пары. По плану корабль должен подлететь к Луне на близкое расстояние и обогнуть ее, но не совершать посадку.

Сумма, которую японец заплатил компании Илона Маска за полет, не разглашается.

Маэдзава основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown.

Известно, что недавно миллиардер расстался с 27-летней актрисой Аяме Горики.