Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Морских сил самообороны.
По словам генерального секретаря японского кабмина Кацунобу Като, столкновение произошло в районе 11 часов утра (4:00 по киевскому времени) у главного острова Сикоку на юге Японии.
Подводная лодка “Сорю” Морских сил самообороны столкнулась с сухогрузом при попытке всплыть на поверхность. В результате инцидента три члена экипажа получили легкие травмы.
Кроме того, снимки, сделанные береговой охраной Японии, показали, что подлодка получила повреждение своих самолетов “Фервотер” и крыльевидных конструкций на ее боевой рубке.
В Минобороны заявили, что на подлодке также было повреждено оборудование связи, но при этом оно продолжало работать.
По словам представителей береговой охраны, торговое судно – зарегистрированный в Гонконге балкер Ocean Artemis – не сообщило о повреждениях.
Подлодка “Сорю” была введена в строй в 2009 году и является первой в своем классе японской дизель-электрической подводной лодкой. Водоизмещение судна – около 3000 тонн, экипаж – 65 человек.
- Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения по маршруту станций Кривой Рог — Нижнеднепровск-Узел 8 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Из-за аварии задерживаются поезда южного направления.