Японская подводная лодка столкнулась с торговым судном при попытке всплыть на поверхность у тихоокеанского побережья страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Морских сил самообороны.

По словам генерального секретаря японского кабмина Кацунобу Като, столкновение произошло в районе 11 часов утра (4:00 по киевскому времени) у главного острова Сикоку на юге Японии.

Подводная лодка “Сорю” Морских сил самообороны столкнулась с сухогрузом при попытке всплыть на поверхность. В результате инцидента три члена экипажа получили легкие травмы.

Кроме того, снимки, сделанные береговой охраной Японии, показали, что подлодка получила повреждение своих самолетов “Фервотер” и крыльевидных конструкций на ее боевой рубке.

В Минобороны заявили, что на подлодке также было повреждено оборудование связи, но при этом оно продолжало работать.

По словам представителей береговой охраны, торговое судно – зарегистрированный в Гонконге балкер Ocean Artemis – не сообщило о повреждениях.

Подлодка “Сорю” была введена в строй в 2009 году и является первой в своем классе японской дизель-электрической подводной лодкой. Водоизмещение судна – около 3000 тонн, экипаж – 65 человек.