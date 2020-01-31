Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Об этом не принято говорить, но… мир летит в ад. Гомосексуалисты и другие извращенцы, стали “нормальным явлением”. Они захватывают власть и навязывают людям свою повестку – сатанинскую. Гомосексуальная диктатура овладела многими странами мира. Посмотрите фильмы и сериалы. Если там нет извращенцев, то это уже “неформат”. Молоденькие девочки-функционерки, которые неизвестно как и почему стали министершами, говорят и воплощают в жизнь так называемое “гендерное равенство”, – написал он.

Ярош вспомнил и украинское правительство, отметив, что министры воплощают в жизнь так называемое “гендерное равенство”, которое по его мнению на самом деле является легализацией извращенцев. Он заявил, что не собирается молчать в связи с тем, что украинскому народу “навязывают извращение как нормальность и перспективу”.

“Голодомор, мировые войны убили меньше, чем их политика усмирения украинцев. Это неоспоримый факт! Мы, украинцы, дальше смотрим их “кино”, мы потребляем их извращенскую жвачку о “гендере”, “равноправии”, “толерантности”. Нам, украинцам, извращенцы, россияне, олигархи и власть имущие “втюхивают” басни о том, что украинцы должны быть быдлом без духовности, без морали, без традиции. Многим это нравится. Поэтому голосуют как голосуют”, – считает он.

При этом националист связал с этим и сокращение численности населения Украины, которое рассматривает как геноцид. По его убеждению, “союзники” Украины делают все, чтобы в стране вовсе не осталось украинцев.

В то же время Ярош признал, что он, его семья, друзья и побратимы являются грешниками, творящими “свое” украинское государство.

Он также спрогнозировал, что Facebook может заблокировать его страницу за этот пост, но все равно хочет донести свое послание, хотя осознает, что оно многим не понравится.

Активист, бывший боец батальона “Донбасс” Дмитрий Ризниченко напомнил Ярошу о его побратиме Викторе Пилипенко, который совершил каминг-аут.

“Дмитрий Ярош сегодня написал пост против геев и лесбиянок, против толерантности, про скрепные ценности. И, в частности, отметил, что геи страну разрушают, а не защищают, и на фронте он их не видел ни одного. Передайте кто-то Дмитрию, что на этом фото прямо у него за спиной (с закрытыми глазами) стоит Виктор Пилипенко, гранатометчик добровольческого батальона “Донбасс”. Гей”, – написал он.

Напомним, летом 2018 года бывший боец батальона “Донбасс” Виктор Пилипенко совершил публичный каминг-аут. После этого еще несколько военных сломали сложившийся в украинском обществе стереотип о том, что “в армии геев нет”.