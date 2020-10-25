Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что данные ориентировочные.

Самая высокая явка зафиксирована в Одесской области – 26 %.

Самая низкая – в Ивано-Франковской области – 14 %.

Касательно Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областей информация пока отсутствует.

Явка по областям:
  • Винницкая область – 17,2 %
  • Волынская область – 17,0 %
  • Донецкая область – 22,1 %
  • Житомирская область – 18,3 %
  • Закарпатская область – 15,3 %
  • Ивано-Франковская область – 14 %
  • Кировоградская область – 18,6 %
  • Николаевская область – 15,5 %
  • Полтавская область – 16,6 %
  • Сумская область – 15,7 %
  • Тернопольская область – 17,0 %
  • Харьковская область – 15,5 %
  • Черкасская область – 17 %
  • Черновицкая область – 14 %
  • Черниговская область – 20,1 %
  • Луганская область – 18 %
  • Одесская область (без г. Одесса) – 26 %
  • Тернопольская область – 17 %
  • Херсонская область – 16,7 %
  • Киевская область – 15,6 %
  • г. Киев – 16,2 %