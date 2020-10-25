Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что данные ориентировочные.
Самая высокая явка зафиксирована в Одесской области – 26 %.
Самая низкая – в Ивано-Франковской области – 14 %.
Касательно Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областей информация пока отсутствует.
Явка по областям:
- Винницкая область – 17,2 %
- Волынская область – 17,0 %
- Донецкая область – 22,1 %
- Житомирская область – 18,3 %
- Закарпатская область – 15,3 %
- Ивано-Франковская область – 14 %
- Кировоградская область – 18,6 %
- Николаевская область – 15,5 %
- Полтавская область – 16,6 %
- Сумская область – 15,7 %
- Тернопольская область – 17,0 %
- Харьковская область – 15,5 %
- Черкасская область – 17 %
- Черновицкая область – 14 %
- Черниговская область – 20,1 %
- Луганская область – 18 %
- Одесская область (без г. Одесса) – 26 %
- Тернопольская область – 17 %
- Херсонская область – 16,7 %
- Киевская область – 15,6 %
- г. Киев – 16,2 %
- Ранее гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 12:00 — она составила 13,5%.