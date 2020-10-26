Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным ЦИК, обработано 100% информации из всех областей Украины.

10 556 621 избиратель проголосовал.

Как голосовали украинцы в регионах:

  • Винницкая область — 39,39%
  • Волынская область — 41,89%
  • Днепропетровская — 34,16%
  • Донецкая — 31,67%
  • Житомирская — 37,47%
  • Закарпатская — 41,25%
  • Запорожская — 33,93%
  • Ивано-Франковская — 41,18%
  • Киевская — 36,66%
  • Кировоградская — 35,29%
  • Луганская — 38,12%
  • Львовская — 43,82%
  • Николаевская — 32,02%
  • Одесская — 35,46%
  • Полтавская — 37,74%
  • Ровенская — 39,34%
  • Сумская — 35,58%
  • Тернопольская — 44,68%
  • Харьковская — 32,33%
  • Херсонская — 32,39%
  • Хмельницкая — 40,71%
  • Черкасская — 35,76%
  • Черновицкая — 34,84%
  • Черниговская — 41,64%
  • город Киев — 34,42%

Стоит отметить, что это самая низкая явка за всю историю Украины.

Явка избирателей на предыдущих местных выборах в Украине:

26 июня 1994 – 75,6%

29 марта 1998 – 70,8%

31 марта 2002 – 69,3%

26 марта 2006 – 67,6%

31 октября 2010 – 48,7%

25 октября 2015 – 46,5%

  • На местных выборах 2020 года явка по состоянию на 20:00 25 октября составляла около 35-37%. Это на 10% меньше, чем на прошлых выборах городских голов и кандидатов в депутаты городских советов.