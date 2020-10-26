Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным ЦИК, обработано 100% информации из всех областей Украины.

10 556 621 избиратель проголосовал.

Как голосовали украинцы в регионах:

Винницкая область — 39,39%

Волынская область — 41,89%

Днепропетровская — 34,16%

Донецкая — 31,67%

Житомирская — 37,47%

Закарпатская — 41,25%

Запорожская — 33,93%

Ивано-Франковская — 41,18%

Киевская — 36,66%

Кировоградская — 35,29%

Луганская — 38,12%

Львовская — 43,82%

Николаевская — 32,02%

Одесская — 35,46%

Полтавская — 37,74%

Ровенская — 39,34%

Сумская — 35,58%

Тернопольская — 44,68%

Харьковская — 32,33%

Херсонская — 32,39%

Хмельницкая — 40,71%

Черкасская — 35,76%

Черновицкая — 34,84%

Черниговская — 41,64%

город Киев — 34,42%

Стоит отметить, что это самая низкая явка за всю историю Украины.

Явка избирателей на предыдущих местных выборах в Украине:

26 июня 1994 – 75,6%

29 марта 1998 – 70,8%

31 марта 2002 – 69,3%

26 марта 2006 – 67,6%

31 октября 2010 – 48,7%

25 октября 2015 – 46,5%