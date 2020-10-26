Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
По данным ЦИК, обработано 100% информации из всех областей Украины.
10 556 621 избиратель проголосовал.
Как голосовали украинцы в регионах:
- Винницкая область — 39,39%
- Волынская область — 41,89%
- Днепропетровская — 34,16%
- Донецкая — 31,67%
- Житомирская — 37,47%
- Закарпатская — 41,25%
- Запорожская — 33,93%
- Ивано-Франковская — 41,18%
- Киевская — 36,66%
- Кировоградская — 35,29%
- Луганская — 38,12%
- Львовская — 43,82%
- Николаевская — 32,02%
- Одесская — 35,46%
- Полтавская — 37,74%
- Ровенская — 39,34%
- Сумская — 35,58%
- Тернопольская — 44,68%
- Харьковская — 32,33%
- Херсонская — 32,39%
- Хмельницкая — 40,71%
- Черкасская — 35,76%
- Черновицкая — 34,84%
- Черниговская — 41,64%
- город Киев — 34,42%
Стоит отметить, что это самая низкая явка за всю историю Украины.
Явка избирателей на предыдущих местных выборах в Украине:
26 июня 1994 – 75,6%
29 марта 1998 – 70,8%
31 марта 2002 – 69,3%
26 марта 2006 – 67,6%
31 октября 2010 – 48,7%
25 октября 2015 – 46,5%
- На местных выборах 2020 года явка по состоянию на 20:00 25 октября составляла около 35-37%. Это на 10% меньше, чем на прошлых выборах городских голов и кандидатов в депутаты городских советов.