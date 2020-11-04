Общая явка на выборы президента США в этом году может быть самой высокой за последние 120 лет.

Об этом сообщает издание Vox.

Профессор Университета Флориды Майкл Макдональд, который руководит проектом United States Elections Project, обновил свои прогнозы касательно того, сколько человек приняли участие в президентских выборах.

В октябре он спрогнозировал, что явка на выборы в этом году будет около 150 млн (65%), что является самым высоким показателем с 1908 года.

Теперь есть вероятность, что явка была на уровне 160 млн человек. Это около 66,9% населения. Большей явка была в последний раз в 1900 году, когда 73,7% населения приняли участие в выборах.

Явка в 2016 году была на уровне 60,1%. В этом году в Техасе, Монтане, Вашингтоне и Гавайях количество проголосовавших досрочно превысило показатели общей явки на прошлых выборах.