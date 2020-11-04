Об этом сообщает издание Vox.
Профессор Университета Флориды Майкл Макдональд, который руководит проектом United States Elections Project, обновил свои прогнозы касательно того, сколько человек приняли участие в президентских выборах.
В октябре он спрогнозировал, что явка на выборы в этом году будет около 150 млн (65%), что является самым высоким показателем с 1908 года.
Теперь есть вероятность, что явка была на уровне 160 млн человек. Это около 66,9% населения. Большей явка была в последний раз в 1900 году, когда 73,7% населения приняли участие в выборах.
Явка в 2016 году была на уровне 60,1%. В этом году в Техасе, Монтане, Вашингтоне и Гавайях количество проголосовавших досрочно превысило показатели общей явки на прошлых выборах.
- Напомним, более 100 млн американцев проголосовали на президентских выборах досрочно – до открытия участков в день выборов. Это почти половина избирателей страны и исторический рекорд.
- О том, как проходил день голосования и его предварительных результатах – читайте в материале.