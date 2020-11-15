Об этом сообщает ЦВК.

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, по состоянию на 20:00 составляла 24%.

Активно голосовали в Каменце-Подольском Хмельницкой области – 34,29%, наименее активно – в Сумах, где явка 19,02%.

“По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%”, – отметили в ЦИК.

По регионам явка составляла:

  • Луцкий городской голова – 25,96%
  • Краматорский городской голова – 23,14%
  • Городской голова Украинки- 31,46%
  • Одесский городской голова – 25,14%
  • Сумской городской голова – 19,02%
  • Херсонский городской голова – 20,89%
  • Каменец-Подольский городской голова – 34,29%.

Всего с 1582689 избирателей проголосовало на 20:00 379852 избирателей.

Средняя явка по Украине по состоянию на 20:00 в день голосования 25 октября этого года составила 36,88%.