Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка во втором туре местных выборов в среднем по Украине составила 24%.

Об этом сообщает ЦВК.

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, по состоянию на 20:00 составляла 24%.

Активно голосовали в Каменце-Подольском Хмельницкой области – 34,29%, наименее активно – в Сумах, где явка 19,02%.

“По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%”, – отметили в ЦИК.

По регионам явка составляла:

Луцкий городской голова – 25,96%

Краматорский городской голова – 23,14%

Городской голова Украинки- 31,46%

Одесский городской голова – 25,14%

Сумской городской голова – 19,02%

Херсонский городской голова – 20,89%

Каменец-Подольский городской голова – 34,29%.

Всего с 1582689 избирателей проголосовало на 20:00 379852 избирателей.

Средняя явка по Украине по состоянию на 20:00 в день голосования 25 октября этого года составила 36,88%.