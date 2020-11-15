Об этом сообщает ЦВК.
Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, по состоянию на 20:00 составляла 24%.
Активно голосовали в Каменце-Подольском Хмельницкой области – 34,29%, наименее активно – в Сумах, где явка 19,02%.
“По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%”, – отметили в ЦИК.
По регионам явка составляла:
- Луцкий городской голова – 25,96%
- Краматорский городской голова – 23,14%
- Городской голова Украинки- 31,46%
- Одесский городской голова – 25,14%
- Сумской городской голова – 19,02%
- Херсонский городской голова – 20,89%
- Каменец-Подольский городской голова – 34,29%.
Всего с 1582689 избирателей проголосовало на 20:00 379852 избирателей.
Средняя явка по Украине по состоянию на 20:00 в день голосования 25 октября этого года составила 36,88%.
- В Украине сегодня проходит второй тур местных выборов. Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.