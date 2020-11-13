Явка избирателей во втором туре местных выборов будет значительно ниже по сравнению с первым туром из-за эпидемиологической ситуации и карантинных мер.

Такое мнение выразила сегодня на пресс-конференции глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.

“Ситуация с антиковидными мерами является такой, что явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с 25 октября в связи с объективными обстоятельствами. Так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости, и общая официальная статистика является негативной”, – отметила Айвазовская.

В свою очередь старший аналитик ОПОРы Александр Клюжев проинформировал, что наблюдатели не зафиксировали интенсивных агитационных мероприятий в поддержку кандидатов в преддверии повторного голосования 15 ноября. Он уточнил, что существенный сегмент агитации проходит через интернет и раздачу агитационных материалов.

“Наши наблюдатели отслеживали процесс, который касается преждевременной агитации между первым туром и повторным голосованием со стороны кандидатов, которые имели шанс принять участие в повторном голосовании в целом. В частности, мы отслеживали агитацию в социальных сетях и, по предварительным подсчетам, за этот период политические игроки израсходовали более 144 тысяч долларов на проведение такой агитации, что, скорее всего, не попадет в отчеты по избирательным фондам”, – добавила Айвазовская.

ОПОРА также не зафиксировала массовых нарушений со стороны кандидатов, которые принимают участие в повторном голосовании. В организации связывают это с коротким сроком кампании и отсутствием публичных мероприятий.

По данным Центральной избирательной комиссии, уже в это воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на выборах мэра в 7 городах: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов – в 33 сельских совета.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Как известно, явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.