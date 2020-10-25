На местных выборах 2020 явка по состоянию на 20:00 составляла около 35-37%. Это на 10% меньше, чем на прошлых выборах городских голов и кандидатов в депутаты городских советов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии та гражданской сети ОПОРА.

По словам главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко, по состоянию на 21:42 ЦИК получила информацию от 97% теризбиркомов. По имеющимся данным, средняя явка по стране составила 37%. Самая высокая явка была зафиксирована на Западе. Самый высокий результат — 46,77% — в Тернопольской области. Самый низкий — 31,67% — в Донецкой области.

ОПОРА сообщает (с возможной погрешностью в 1,14%) о явке в 35,94%.

Напомним, во время выборов 2015 года общая явка избирателей, по данным ЦИК, составила 46,61%, что примерно наравне с предыдущими выборами 2010 года.