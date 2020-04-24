Об этом сама Монахова рассказала в интервью изданию Opinion.

По ее словам, создать секретариат уполномоченного по вопросам языка не удалось до сих пор из-за бездействия Кабинета министров и пробелов в законе, из-за чего она просто не получает заработную плату.

“Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье”, – сказала Монахова.

При этом уполномоченная подсчитала, что за все это время вынуждена была потратить своих 30 тысяч гривен.

“У меня было долгое терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно”, – пояснила Монахова.

Также уполномоченная рассказала, что обращалась в Офис Президента, где ее проигнорировали.

“Я обращалась к представителям Администрации президента, но мои обращения были тотально проигнорированы. Какая причина – то ли потому, что я не из их политической силы, не “из команды Зеленского”, то ли просто они не собирались заниматься языковой политикой – не знаю. К Зеленскому я так и не попала”, – рассказала Монахова.