Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что давно получил это предложение, но долго колебался, а решился только после сегодняшней сессии облсовета, на которой депутаты отказались отменить решение о его освобождении от должности директора Художественного музея.

“Последней каплей стало сегодняшнее заседание, голосования и небрежно брошенная фраза некоего господина от ОПЗЖ, который вальяжно раскинулся в депутатском кресле, большого любителя Маркеса и Борхеса, который принял это решение, не дожидаясь моего согласия. Этот человек три года льет на меня потоки лжи, клеветы и грязи. Он демонизировал мою фигуру и всячески пытается задушить и развалить наш музей, ставший символом прорыва в музейном деле Украины. Вопреки высказанной на митингах воли одесситов, всеукраинской поддержки профессионального сообщества, позиции министра культуры и президента страны. В сессионном зале три года звучит его монолог, на который я не в состоянии ответить и противопоставить реальные факты его лжи и грязных домыслов. Ок. Облсовет так облсовет”, – написал Ройтбурд.

Он уверяет, что его не интересует политическая карьера – он идет, чтобы защищать музей и интересы культуры.

“Я иду защищать интересы культуры, защищать будущее своего города. Я не член партии “Европейская солидарность”, но я благодарен ей за то, что она предоставила мне шанс отстаивать мою позицию не под стенами ОГА, а в сессионном зале”, – подчеркнул Ройтбурд .