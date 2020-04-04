Рекомендация носить защитную маску во время пандемии COVID-19 в разных странах мира отличается. Это обусловлено тем, что каждое государство принимает свои меры, исходя из уровня заболеваемости среди граждан.

Об этом сообщает медицинский журнал The Lancet.

Рекомендации медиков таких стран как Великобритания и Германия, где удается сдерживать вспышку COVID-19, указывают, что эффективность защитных функций маски от респираторных заболеваний – не подтверждена.

Большинство людей носят защитные хирургические маски, которые не препятствуют попаданию какой-либо инфекции. Действительно действенными могут быть респираторы №95, которые блокируют попадание 95% инфекций через специальный клапан.

Из-за повышенный спрос на маски и другие защитные средства, их производство в мире увеличилось, по меньшей мере, на 40 %.

Но в то время, как маски скупают обычные граждане, их катастрофически не хватает медикам, которые находятся в зоне риска. К тому же, хирургические маски могут вводить в заблуждение людей, которые находятся вокруг.

В США гражданам рекомендуют делать маски самостоятельно или надевать шарфы, когда необходимо посетить место с большим количеством людей.

В Таиланде, Китае и Японии фиксировались случае долговременного использования одноразовых хирургических масок, что только увеличивало риск заражения.

На сегодняшний день ВОЗ рекомендует, чтобы люди носили маски для лица, если у них есть респираторные симптомы или если они ухаживают за кем-то с симптомами.

Китай

В Китае маски носят все. Хирургические маски рекомендуют носить тем, у кого умеренный уровень риска заражения: работникам больниц и вокзалов, тем, кто уже был на карантине, персоналу административных зданий, представителям полиции, службы безопасности, курьерам.

Одноразовые маски необходимы гражданам с низким уровнем заражения. Среди них – работники супермаркетов, торговых центров, дети от 3 до 6 лет и школьники.

Маску из ткани пошитую в домашних условиях или сделанную любым другим способом могут носить граждане с очень низким риском заражения. Это те, кто, в основном, находятся дома, выходят на короткие прогулки, работают или учатся в хорошо проветриваемых помещениях.

Гонконг

Защитные маски здесь просят носить всех, у кого есть хотя бы легкие симптомы. Маски нужно надевать при пользовании общественным транспортом и в людных местах. Медики делают акцент на том, что важно не забывать о гигиене рук перед тем как надевать/снимать маску.

Сингапур

Носить маску просят только в том случае, если у человека есть кашель или насморк, как явные симптомы ОРВИ.

Япония

В Японии медики пояснили населению, что маска имеет ограниченный ресурс при защите от инфекций. На свежем воздухе надевать маску не рекомендуют категорически. В случае, если человек находится в закрытом и плохо проветриваемом помещении, то ему рекомендуют надевать маску, чтобы не улавливать капли, в которых может быть инфекция.

Соединенные Штаты Америки

В Центре по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют носить маски или респираторы, чтобы защититься от COVID-19.

Учитывая, что заразиться и заразить коронавирусом могут те, кто имеют симптомы ОРВИ, в США рекомендуют носить тканевые маски, когда человек выходит в магазин или аптеку, а также – когда передвигается по району, где фиксируют высокий уровень заражения.

В организации подчеркнули, что гораздо важнее соблюдать гигиену рук, не касаться лица, а также придерживаться установленной социальной дистанции.

Что касается одноразовых, хирургических масок или респираторов №95, медики просят граждан не покупать их, так как они крайне необходимы медперсоналу.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/tPx1yqvJgf4" width="727" height="409" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Великобритания

Гражданам советуют надевать маски, если они приходят в больницы. В других случаях ношение масок считается неэффективным.

Германия

В Германии ссылаются на рекомендации ВОЗ о том, что маски не защищают от заражения коронавирусной инфекцией. В стране говорят, что ношение маски создает ложное чувство безопасности, и может привести к пренебрежению основными гигиеническими мерами.