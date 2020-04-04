Об этом сообщает медицинский журнал The Lancet.
Рекомендации медиков таких стран как Великобритания и Германия, где удается сдерживать вспышку COVID-19, указывают, что эффективность защитных функций маски от респираторных заболеваний – не подтверждена.
Большинство людей носят защитные хирургические маски, которые не препятствуют попаданию какой-либо инфекции. Действительно действенными могут быть респираторы №95, которые блокируют попадание 95% инфекций через специальный клапан.
Из-за повышенный спрос на маски и другие защитные средства, их производство в мире увеличилось, по меньшей мере, на 40 %.
Но в то время, как маски скупают обычные граждане, их катастрофически не хватает медикам, которые находятся в зоне риска. К тому же, хирургические маски могут вводить в заблуждение людей, которые находятся вокруг.
В США гражданам рекомендуют делать маски самостоятельно или надевать шарфы, когда необходимо посетить место с большим количеством людей.
В Таиланде, Китае и Японии фиксировались случае долговременного использования одноразовых хирургических масок, что только увеличивало риск заражения.
На сегодняшний день ВОЗ рекомендует, чтобы люди носили маски для лица, если у них есть респираторные симптомы или если они ухаживают за кем-то с симптомами.
Китай
В Китае маски носят все. Хирургические маски рекомендуют носить тем, у кого умеренный уровень риска заражения: работникам больниц и вокзалов, тем, кто уже был на карантине, персоналу административных зданий, представителям полиции, службы безопасности, курьерам.
Одноразовые маски необходимы гражданам с низким уровнем заражения. Среди них – работники супермаркетов, торговых центров, дети от 3 до 6 лет и школьники.
Маску из ткани пошитую в домашних условиях или сделанную любым другим способом могут носить граждане с очень низким риском заражения. Это те, кто, в основном, находятся дома, выходят на короткие прогулки, работают или учатся в хорошо проветриваемых помещениях.
Гонконг
Защитные маски здесь просят носить всех, у кого есть хотя бы легкие симптомы. Маски нужно надевать при пользовании общественным транспортом и в людных местах. Медики делают акцент на том, что важно не забывать о гигиене рук перед тем как надевать/снимать маску.
Сингапур
Носить маску просят только в том случае, если у человека есть кашель или насморк, как явные симптомы ОРВИ.
Япония
В Японии медики пояснили населению, что маска имеет ограниченный ресурс при защите от инфекций. На свежем воздухе надевать маску не рекомендуют категорически. В случае, если человек находится в закрытом и плохо проветриваемом помещении, то ему рекомендуют надевать маску, чтобы не улавливать капли, в которых может быть инфекция.
Соединенные Штаты Америки
В Центре по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют носить маски или респираторы, чтобы защититься от COVID-19.
Учитывая, что заразиться и заразить коронавирусом могут те, кто имеют симптомы ОРВИ, в США рекомендуют носить тканевые маски, когда человек выходит в магазин или аптеку, а также – когда передвигается по району, где фиксируют высокий уровень заражения.
В организации подчеркнули, что гораздо важнее соблюдать гигиену рук, не касаться лица, а также придерживаться установленной социальной дистанции.
Что касается одноразовых, хирургических масок или респираторов №95, медики просят граждан не покупать их, так как они крайне необходимы медперсоналу.
Великобритания
Гражданам советуют надевать маски, если они приходят в больницы. В других случаях ношение масок считается неэффективным.
Германия
В Германии ссылаются на рекомендации ВОЗ о том, что маски не защищают от заражения коронавирусной инфекцией. В стране говорят, что ношение маски создает ложное чувство безопасности, и может привести к пренебрежению основными гигиеническими мерами.
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