В связи с пандемией COVID-19 ощутимо увеличился спрос на защитные и обеззараживающие средства.

Однако простой дезинфекции рук недостаточно. Вирус может жить на разных поверхностях от одного часа до нескольких дней. Необходимы более эффективные меры — барьеры обеззараживания.

По данным Центра общественного здоровья Украины, коронавирусы могут выживать до 5 дней, зависимо от типа поверхности, температуры и влажности воздуха. Это же касается одежды, сумок, очков и других аксессуаров — на ткани, пластмассе и металлах COVID-19 может задержаться до трех суток.

Оценив все реальные угрозы, украинские предприниматели занялись поиском возможных решений. Ответом стало основание компании OZZO, которая взяла на себя разработку и массовое производство систем аэрозольного обеззараживания Silvergate, а также организовала более 10 мобильных команд для дезинфекции автомобилей и придомовых территорий.

Системы работают по принципу туманообразования. За счет большого количества форсунок, обеспечивается максимальное покрытие поверхности при незначительном расходе обеззараживающего вещества. Для удобства пользования, аппараты оснащены датчиками движения и могут быть подключены к обычной розетке 220В.

“Для эффективного обеззараживания мы рекомендуем средство на основе коллоидного серебра. При его использовании не требуется специальная или защитная одежда. Раствор полностью безопасен для людей и животных, но безжалостный к вирусам и бактериям. Наши команды также используют его при работе с автомобилями”, — говорит Станислав Луцкович, соучредитель компании OZZO.

В отличие от обычных дезинфицирующих жидкостей, средство на основе коллоидного серебра не содержит спирта, хлора, формальдегида, парабенов, триклозана и других химических соединений. Он не требует смывания после обработки, не портит поверхности и ткани. Наночастицы серебра остаются на поверхности более 48 часов, создавая защитный барьер.

Компания разработала более семи типов систем от простого и недорогого устройства для массового использования до концептуального дезбарьера. В планах первого месяца – производство 1000 систем, а в ближайшем будущем готовится увеличение объема до 2000 единиц.

Системы аэрозольного обеззараживания, работающие по принципу туманообразования станут прогрессивным и эффективным решением в борьбе с коронавируса для аптек, медицинских и государственных учреждений, супермаркетов, офисных центров, жилых комплексов, торговых центров, учебных заведений и других общественных мест.

Также благодаря поддержки сети электрозаправок ТОКА, мобильные бригады OZZO обеззараживают автомобили на дорогах Киева абсолютно бесплатно.