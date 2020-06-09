Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Отмечается, что Эйфелева башня была закрыта в течении трех месяцев из-за карантина, введенного на фоне эпидемии коронавируса.
О решении возобновить работу руководство заявило во вторник.
Для посетителей старше 11 лет будет обязательным ношение маски.
Напомним, французское правительство начало смягчать меры блокировки с середины мая.
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- Ранее сообщалось, что правительство Франции рассматривает три варианта возможного возвращения к режиму жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В частности, отмечалось, что повторная вспышка может произойти в сезон отпусков, когда французы снова будут ездить за границу.
- 11 мая во Франции начали постепенный выход из карантина.