Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Отмечается, что Эйфелева башня была закрыта в течении трех месяцев из-за карантина, введенного на фоне эпидемии коронавируса.

О решении возобновить работу руководство заявило во вторник.

Для посетителей старше 11 лет будет обязательным ношение маски.

Власти Франции назвали исключения из обязательного карантина для ...

Напомним, французское правительство начало смягчать меры блокировки с середины мая.

    • Ранее сообщалось, что правительство Франции рассматривает три варианта возможного возвращения к режиму жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В частности, отмечалось, что повторная вспышка может произойти в сезон отпусков, когда французы снова будут ездить за границу.
    • 11 мая во Франции начали постепенный выход из карантина.