Эйфелева башня в Париже вновь откроется 25 июня после самого длительного закрытия после Второй мировой войны.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Отмечается, что Эйфелева башня была закрыта в течении трех месяцев из-за карантина, введенного на фоне эпидемии коронавируса.

О решении возобновить работу руководство заявило во вторник.

Для посетителей старше 11 лет будет обязательным ношение маски.

Напомним, французское правительство начало смягчать меры блокировки с середины мая.