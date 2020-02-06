В Париже из-за протестов против пенсионной реформы закрыли для туристов Эйфелеву башню.

Об этом сообщается на странице Эйфелевой башни в Twitter.

“Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к эспланаде остается открытым и бесплатным”, – сказано в сообщении.

При этом музей Лувр также предупреждает гостей о том, что время работы может быть изменено, а некоторые залы закрыты.

Уточняется, что на сайтах музея Д’орсе и Центра Помпиду нет информации о том, будут ли учреждения менять график своей работы из-за протестов.

В Париже в четверг, 6 февраля, проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы.

В акциях принимают участие также и сотрудники городского общественного транспорта.