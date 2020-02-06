Об этом сообщается на странице Эйфелевой башни в Twitter.
“Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к эспланаде остается открытым и бесплатным”, – сказано в сообщении.
При этом музей Лувр также предупреждает гостей о том, что время работы может быть изменено, а некоторые залы закрыты.
Уточняется, что на сайтах музея Д’орсе и Центра Помпиду нет информации о том, будут ли учреждения менять график своей работы из-за протестов.
В Париже в четверг, 6 февраля, проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы.
В акциях принимают участие также и сотрудники городского общественного транспорта.
- 5 декабря во Франции объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы правительства.