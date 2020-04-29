Об этом сообщает британское агентство Reuters.
По информации министерства торговли США, ВВП страны упал на 4,8% за первый квартал 2020 года после роста в последнем квартале 2019 года на 2,1%. Это самый большой показатель падения валового продукта с 2009 года.
Отмечается, что падение экономики уже отразилось на жизни американцев, миллионы которых обратились за пособиями по безработице.
Многие ключевые компоненты американской экономики, среди которых и потребительские расходы, сократились очень резко.
“Экономика находится в свободном падении, мы могли приблизиться к чему-то гораздо худшему, чем глубокая рецессия”, – рассказал профессор экономики бизнеса Университета в Лос-Анджелесе.
По словам специалиста, говорить о восстановлении пока рано и США предстоит увидеть еще множество банкротств среднего и малого бизнеса.
- Вследствие закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса, в США уже 22 миллиона граждан обратились к властям с просьбой предоставить им пособие по безработице.