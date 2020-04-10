Украинская экономика в 2020 году упадет на 5% вместо прогнозированного роста на 3,5 % на фоне мирового экономического кризиса, связанного с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил советник Президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко в эфире ток-шоу “Право на власть”.

Он пояснил, что речь идет о базовом, а не оптимистическом сценарии.

“В базовом сценарии экономика упадет на 5%, по сравнению с теми 3,5%, на которые она должна была вырасти. Мы столкнулись с ситуацией, когда у нас резко расширяется дефицит государственного бюджета. Дефицит бюджета в текущем году составит около 10%“, – заявил Устенко.

По словам советника Президента, падение украинской экономики связан с тем, что больше половины госэкспорта – сырье, которое некуда продавать.

“Мы падаем из-за того, что было резкое ухудшение конъектуры на мировых рынках, а мы все-таки сырьевая страна, и больше половины нашего экспорта – это сырье”, – отметил он.

Единственным выходом в сложившейся ситуации Устенко видит увеличение внешних заимствований.

“К огромному сожалению, нам придется делать дополнительные долги. В краткосрочной перспективе у нас нет выхода, страна должна будет занимать деньги. Вопрос – как, где, под какой процент”, – заявил он.

Устенко не исключает, что также придется искать внутренние политические компромиссы, урезая расходную часть бюджета.

Советник Зеленского также выступил за политику монетарного ослабления, то есть снижения учетной ставки.

“Мы впервые столкнулись с такой проблемой. И впервые мы должны будем вести политику монетарного ослабления, снижения учетной ставки. И это даст эффект в среднесрочной перспективе”, – пояснил он.

На вопрос, каким образом можно будет наполнить госбюджет, Устенко пояснил, что главным источником дохода могут стать налоговая и таможенная сфера, но только после того, как там будет налажена работа. Также он видит выгоду для государства, если удастся продавать продовольственные ресурсы на внешних рынках.

Устенко сделал акцент на том, что мировая экономика впервые после Великой депрессии покажет такое глобальное падение.