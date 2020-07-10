Экс-адвоката Дональда Трампа, Майкла Коэна, вернули в тюрьму по причине того, что он нарушил условия досрочного освобождения – общался с журналистами.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Адвокат Коэна, Джеффри Левин, сообщил, что его подзащитного взяли под стражу за нарушение сроков досрочного освобождения из тюрьмы.

Он пояснил, что Коэну сказали появится в федеральном суде Манхеттена, чтобы переквалифицировать его задержание на домашний арест. Он был не согласен, чтобы за ним постоянно следили федеральные власти, после чего его задержали. От Коэна требовали отказаться от общения со СМИ.

Адвокат задержанного заявил, что никогда не видел соглашения, которое бы запрещено кому-либо общаться с журналистами, учитывая первую поправку. По его словам, Коэн мог взаимодействовать со СМИ разными способами, в том числе посредством написания книги о работе с Трампом. Но теперь суд потребовал не общаться с журналистами.

Коэна освободили из тюрьмы 21 мая. Он был под домашним арестом, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.

На данный момент Коэн находится под стражей в исправительном учреждении в нижнем Манхэттене.

Сью Эллисон, представитель Бюро тюрем, сказала, что Коэна задержали, так как он “отказался от условий домашнего заключения”.

Левин же говорит, что это неправда.

Еще один из адвокатов Коэна, Ланни Дэвис, заявил, что Коэн и Левин прибыли в здание суда в надежде окончательно выяснить детали его домашнего заключения, когда к ним подошли маршалы США.

Напомним, что 12 декабря окружной суд Нью-Йорка приговорил Майкла Коэна к трем годам тюрьмы.

Коэн является первым членом окружения Трампа, который был заключен в тюрьму по запросу спецпрокурора о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.

Как известно, ранее Коэн признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании, пообещав сотрудничать со следствием. Также экс-адвокат заявил федеральному суду в Нью-Йорке, что президент Трамп во время предвыборной кампании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать о сексуальных отношениях с тогдашним кандидатом в президенты. Речь идет о порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Изначально экс-адвокату Трампа грозило наказание в виде тюремного заключения на 65 лет.