Об этом сообщает “КП в Украине”.

“Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому”, – подтвердил Гаврилюк.

Отмечается, что в последние несколько дней пользователи в социальных сетях терялись в догадках о том, действительно ли экс-депутат работает таксистом в столице, поскольку встречали похожего на него водителя.

“Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из машины. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Наживо еще больше похож”, – написала на своей странице в Facebook Алла Железняк.