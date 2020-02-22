Бывший голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский не будет подать в суд на "Киевгаз" из-за начисления долга за газ, которым он не пользуется.

Об этом Шовковский сообщил на своей странице в Facebook.

20 февраля футболист опубликовал в соцсетях пост, в котором пожаловался на то, что в его квартире уже 3,5 года нет газа, но, несмотря на это, ему были начислены более 700 гривен долга. Шовковский заявил, что в связи с этим подаст в суд на “Киевгаз”.

“Платежка за газ 706,71 гривна. Много это или мало судить вам?! Вопрос риторический. … Где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счетчик мною установленный, замер навсегда((( Но не замерло начисление за газ!!! по тарифу (без лічильника) Принципиально буду судиться! (орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.)”, — написал он.

Однако уже 22 февраля Шовковский сообщил, что в суд подавать не пришлось — представители “Киевгаза” самостоятельно связались с ним и вопрос был решен “без адвокатов и судов”.

“Представители “Киевгаза” связались со мной и предоставили мне все выписки. А я со своей стороны предоставил им всю информацию. Мы увидели нестыковки и обговорили причины возникновения долга и как следствие недопонимания. Если кратко — то начисления за поставку газа с момента отключения не осуществлялись. Но вопрос долга, который сформировался до отключения газа, оказался спорным – мы рассчитывались по показаниям счетчика и долгов у нас нет, а начисления делались по норме потребления. Разобрались. Решили. … Я рад, что все удалось выяснить в процессе переговоров. Всегда приятнее решить конфликт мирно, без адвокатов и судов”, — написал футболист.

Комментаторы в соцсети усомнились в том, что ситуацию удалось решить без разбирательств, если бы Шовсковский не был известной личностью.