Об этом сообщает издание “Новое время”.

Уточняется, что Алексей Семенов, который ранее работал генеральным продюссером телеканала “Прямой”, запустит новый городской канал Kyiv.live, редакция которого будет размещена в бизнес-центре “Парус”.

“Я уже лет шесть хожу к инвесторам с предложением запуска городских каналов. Потому что сейчас, какой город ни возьми, вещанием там управляют мэры. В итоге жители не получают объективную информацию”, – рассказал Семенов.

По словам продюссера, в данный момент канал находится на этапе переоформления документов.

При этом инвестором канала является народный депутат от фракции “ОПЗЖ” Вадим Столар.

“Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Так как, к сожалению, в столице уже долгие годы нет ТВ, которое бы освещало актуальные для ее жителей проблемы. Именно такой телеканал мы сейчас делаем”, – заявил депутат.