Эту новость сообщила в своем Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.
“Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки”, – написала она.
Кнайсль уже написала первую колонку под названием “Машина как символ”. В ней она размышляет по поводу влияния пандемии коронавируса на автомобильную отрасль.
Как пишет австрийская газета Kronen Zeitung, в апреле стало известно, что 55-летняя Кнайсль из-за кризиса с коронавирусом имела “нулевой доход”. Она жаловалась, что не может получить ни цента из фонда поддержки самозанятых. Не все благополучно и в личной жизни экс-министра. Так, о ссорах и драке Кнайсль с мужем ранее писали австрийские СМИ. Сейчас супруги находятся в процессе развода.
Издание предполагает, что дружба Кнайсль с Путиным проложила ей путь к новой работе для RT.
Кнайсль занимала кресло главы МИД в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по июнь 2019-го по квоте ультраправой Австрийской партии свободы.
Фото: Reuters
- В августе 2018 года Карин Кнайсль пригласила на свою свадьбу президента России Владимира Путина. Тогда в Австрии разгорелся скандал. Член Европарламента от Австрии, депутат из фракции “Зеленые – Европейский свободный альянс” Мишель Реймон попросил Кнайсль уйти в отставку. А австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что визит российского президента “наносит ущерб” Австрии.
- Канцлер Австрии Себастьян Курц тогда заверил, что политика его страны в отношении России не изменилась на фоне присутствия президента РФ Владимира Путина на свадьбе у главы австрийского МИД Карин Кнайсль.