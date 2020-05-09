Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая в 2018 году пригласила на свою свадьбу президента России Владимира Путина и танцевала с ним, будет писать колонки для российского пропагандистского вещателя Russia Today (RT).

Эту новость сообщила в своем Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

“Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки”, – написала она.

Кнайсль уже написала первую колонку под названием “Машина как символ”. В ней она размышляет по поводу влияния пандемии коронавируса на автомобильную отрасль.

Как пишет австрийская газета Kronen Zeitung, в апреле стало известно, что 55-летняя Кнайсль из-за кризиса с коронавирусом имела “нулевой доход”. Она жаловалась, что не может получить ни цента из фонда поддержки самозанятых. Не все благополучно и в личной жизни экс-министра. Так, о ссорах и драке Кнайсль с мужем ранее писали австрийские СМИ. Сейчас супруги находятся в процессе развода.

Издание предполагает, что дружба Кнайсль с Путиным проложила ей путь к новой работе для RT.

Кнайсль занимала кресло главы МИД в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по июнь 2019-го по квоте ультраправой Австрийской партии свободы.

Фото: Reuters