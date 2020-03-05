Об этом Загороднюк сказал журналистам, сообщают #Буквы.
Так, министру об отставке сказал сам президент Зеленский. Но причины министр обороны называть отказался.
“Вы понимаете, за что вас уволили?” – спросили журналисты у Загороднюка.
“Давайте так, я понимаю, что у президента есть право в любой момент подать на эту должность свою кандидатуру”, – ответил Загороднюк.
Он также ушел от ответа о новой кандидатуре: “Я пока воздержусь от комментариев. Вы знаете, что он был моим советником, но я с ним не работал. На то были причины. Увидите”.
На вопрос журналистов, является ли Андрей Загороднюк “человеком Богдана”, экс-министр ответил: “Нет, я не человек Богдана”.
“А ваш преемник (Андрей Таран) – человек Ермака?” – допытывались журналисты.
“Давайте посмотрим”, – ответил Загороднюк.
- 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана министром обороны Украины. За такое решение отдали свои голоса 285 депутатов.