Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отрицает, что он "человек Богдана" (экс-главы Офиса президента).

Об этом Загороднюк сказал журналистам, сообщают #Буквы.

Так, министру об отставке сказал сам президент Зеленский. Но причины министр обороны называть отказался.

“Вы понимаете, за что вас уволили?” – спросили журналисты у Загороднюка.

“Давайте так, я понимаю, что у президента есть право в любой момент подать на эту должность свою кандидатуру”, – ответил Загороднюк.

Он также ушел от ответа о новой кандидатуре: “Я пока воздержусь от комментариев. Вы знаете, что он был моим советником, но я с ним не работал. На то были причины. Увидите”.

На вопрос журналистов, является ли Андрей Загороднюк “человеком Богдана”, экс-министр ответил: “Нет, я не человек Богдана”.

“А ваш преемник (Андрей Таран) – человек Ермака?” – допытывались журналисты.

“Давайте посмотрим”, – ответил Загороднюк.