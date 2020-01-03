Экс-глава Nissan сбежал из Японии в футляре от музыкального инструмента — СМИ

Как сообщалось ранее, 30 декабря подозреваемый в финансовых махинациях бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон сбежал от суда в Японии в Ливан.

В течение последнего времени Гон, отпущенный под залог, находился под надзором японских властей и должен был сдал паспорта. Однако источники в ливанском министерстве иностранных дел сообщили журналистам, что Гон въехал в Ливан легально по французскому паспорту и использовал свое ливанское удостоверение личности для обычных процедур безопасности на границе.

По информации журналистов, покинуть свой дом в Осаке, Япония ему удалось в футляре от музыкального инструмента.

В дом Гона приезжала музыкальная группа. Через некоторое время музыканты покинули помещение вместе с Гоном, который находился в футляре, и отвезли его в аэропорт. Таким образом ему удалось попасть в Стамбул, Турция, а после на родину — в Ливан.