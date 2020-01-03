Экс-глава Nissan сбежал из Японии в футляре от музыкального инструмента — СМИ

Об этом сообщает ливанский телеканал MTV.
Как сообщалось ранее, 30 декабря подозреваемый в финансовых махинациях бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон сбежал от суда в Японии в Ливан.
В течение последнего времени Гон, отпущенный под залог, находился под надзором японских властей и должен был сдал паспорта. Однако источники в ливанском министерстве иностранных дел сообщили журналистам, что Гон въехал в Ливан легально по французскому паспорту и использовал свое ливанское удостоверение личности для обычных процедур безопасности на границе.
По информации журналистов, покинуть свой дом в Осаке, Япония ему удалось в футляре от музыкального инструмента.
В дом Гона приезжала музыкальная группа. Через некоторое время музыканты покинули помещение вместе с Гоном, который находился в футляре, и отвезли его в аэропорт. Таким образом ему удалось попасть в Стамбул, Турция, а после на родину — в Ливан.
В связи с этим турецкие правоохранители задержали семь человек, которые могут быть причастны к побегу.
Напомним, в ноябре 2018 года совет директоров японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., Ltd решил уволить своего председателя Карлоса Гона, который подозревается в сокрытии доходов и в махинациях.
- В декабре токийская прокуратура предъявила обвинения Карлосу Гону и его помощнику обвинения в искажении финансовых отчетов компании. Спустя 11 дней Карлосу Гону предъявили новые обвинения.
- Позднее его неоднократно арестовывали, а в марте суд в Токио принял решение освободить Гона под залог в размере 1 млрд йен (около $8,9 млн). Уже в апреле он был вновь взят под стражу.