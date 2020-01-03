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Экс-глава Nissan сбежал из Японии в футляре от музыкального инструмента — СМИ

Подозреваемый в финансовых махинациях экс-глава Nissan Карлос Гон сбежал от суда в Японии в Ливан, спрятавшись в футляре от музыкального инструмента. 

Пятница, 3 января 2020, 01:00

Об этом сообщает ливанский телеканал MTV.

Как сообщалось ранее, 30 декабря подозреваемый в финансовых махинациях бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон сбежал от суда в Японии в Ливан.  

В течение последнего времени Гон, отпущенный под залог, находился под надзором японских властей и должен был сдал паспорта. Однако источники в ливанском министерстве иностранных дел сообщили журналистам, что Гон въехал в Ливан легально по французскому паспорту и использовал свое ливанское удостоверение личности для обычных процедур безопасности на границе.

По информации журналистов, покинуть свой дом в Осаке, Япония ему удалось в футляре от музыкального инструмента.

В дом Гона приезжала музыкальная группа. Через некоторое время музыканты покинули помещение вместе с Гоном, который находился в футляре, и отвезли его в аэропорт. Таким образом ему удалось попасть в Стамбул, Турция, а после на родину — в Ливан.

В связи с этим турецкие правоохранители задержали семь человек, которые могут быть причастны к побегу.

Напомним, в ноябре 2018 года совет директоров японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., Ltd решил уволить своего председателя Карлоса Гона, который подозревается в сокрытии доходов и в махинациях.

Теги: Карлос Гон, Ливан, побег

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