Подозреваемый в финансовых махинациях бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон сбежал от суда в Японии в Ливан.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Сам экс-глава Nissan заявил, что сбежал в Ливан от “политического преследования”.

“Сейчас я нахожусь в Ливане, и меня больше не будет держать в заложниках фальсифицированная система правосудия Японии, где … широко распространена дискриминация и нарушаются основные права человека. … Я не сбежал от правосудия — я избежал несправедливости и политического преследования. Теперь я наконец могу свободно общаться со СМИ и с нетерпением жду начала следующей недели”, — сказал Гон в кратком заявлении журналистам.

В течение последнего времени Гон, отпущенный под залог, находился под надзором японских властей и должен был сдал паспорта. Однако источники в ливанском министерстве иностранных дел сообщили журналистам, что Гон въехал в Ливан легально по французскому паспорту и использовал свое ливанское удостоверение личности для обычных процедур безопасности на границе.

Напомним, в ноябре 2018 года совет директоров японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., Ltd решил уволить своего председателя Карлоса Гона, который подозревается в сокрытии доходов и в махинациях.