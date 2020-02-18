Экс-главе Офиса Президента Андрею Богдану так и не удалось найти в соцсетях девушек, согласных присоединиться к нему во время отпуска на Сайшельских островах.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан после отставки уехал отдыхать на Сейшельские острова. 18 февраля Андрей Богдан опубликовал пост, в котором пригласил к себе на Сейшелы девушек.

“Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища… Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие (орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.), – написал он.

За пару часов пост Богдана собрал почти 1,5 тысяч лайков, несколько десятков репостов и три сотни комментариев. Женщины бурно отреагировали на призыв экс-главы Офиса Президента. Некоторые из них предложили Богдану посетить Донбасс, другие же намекнули, что он не кажется им достойным партнером.

Помимо этого, комментаторы предложили Богдану забрать с собой в отпуск Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

Не забыли и про лидера “Радикальной партии” Олега Ляшко.

Некоторые предположили, что Богдану, возможно, могли бы подойти куклы Barbie или, например, корова.

Так и не найдя тех, кто мог бы составить ему компанию, Богдан сдался и закончил поиски.

“В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие”, — прокомментировал он.