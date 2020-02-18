Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан пригласил к себе на Сейшелы девушек.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан после отставки уехал отдыхать на Сейшельские острова.

“Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища… Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие (орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.), – написал Богдан.