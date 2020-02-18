Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан после отставки уехал отдыхать на Сейшельские острова.
“Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища… Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие (орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.), – написал Богдан.
- 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса. Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак.
- Ранее Андрей Ермак отрицал факт конкуренции или конфликта с главой президентского Офиса Андреем Богданом (несмотря на регулярно появляющиеся в СМИ слухи об обратном).
- В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в его команде возникают конфликты, которые мешают работать.