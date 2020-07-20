Covid-19 Украина

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Экс-глава «Укравтодора» Новак получал взятки от фирм за строительство дорог, — НАБУ

Задержанный в Польше бывший руководитель "Укравтодора" Славомир Новак использовал служебное положение, чтобы получать взятки от фирм, которые строили дороги в Украине.

Понедельник, 20 июля 2020, 13:53

Об этом сообщили во время совместной пресс-конференции директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Речь идет о событиях 2016-2019 годов.

“Один из эпизодов – когда украинские компании, осуществляя строительство, не могли вовремя завершить, он предлагал продлить действие договоров и избежать штрафов за вознаграждение” – заявил и.о. руководителя САП.

Глава НАБУ рассказал, что пПреступные действия начинались на территории Украины, а завершались и получался предмет неправомерной выгоды на территории другого государства.

Грищук объяснил, что деньги, которые получал Новак, пополняли уставный капитал зарегистрированных в Польше предприятий. Таким образом Новак также получал возможность их легализовать.

Сытник отметил, бывший руководитель “Укравтодора” первые переговоры о получении взяток начал вести в декабре 2016 года (вступил в должность в октябре 2016 года). А действовала схема до его увольнения в 2019 году.

Новак проработал в “Укравтодоре” три года. С 2016 по 2018 годы в Украине было отремонтировано 6800 км дорог государственного и местного значения.

Теги: Артем Сытник, , САП, НАБУ, Новак, Укравтодор

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