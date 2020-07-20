Экс-глава «Укравтодора» Новак получал взятки от фирм за строительство дорог, — НАБУ

Об этом сообщили во время совместной пресс-конференции директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
Речь идет о событиях 2016-2019 годов.
“Один из эпизодов – когда украинские компании, осуществляя строительство, не могли вовремя завершить, он предлагал продлить действие договоров и избежать штрафов за вознаграждение” – заявил и.о. руководителя САП.
Глава НАБУ рассказал, что пПреступные действия начинались на территории Украины, а завершались и получался предмет неправомерной выгоды на территории другого государства.
Грищук объяснил, что деньги, которые получал Новак, пополняли уставный капитал зарегистрированных в Польше предприятий. Таким образом Новак также получал возможность их легализовать.
Сытник отметил, бывший руководитель “Укравтодора” первые переговоры о получении взяток начал вести в декабре 2016 года (вступил в должность в октябре 2016 года). А действовала схема до его увольнения в 2019 году.
Новак проработал в “Укравтодоре” три года. С 2016 по 2018 годы в Украине было отремонтировано 6800 км дорог государственного и местного значения.
- В сентябре 2019 года сообщалось, что руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал в отставку.
- Он заявил, что принял решение подать в отставку по причине того, что получил новые предложения.