Экс-глава «Укравтодора» Новак получал взятки от фирм за строительство дорог, — НАБУ

Задержанный в Польше бывший руководитель "Укравтодора" Славомир Новак использовал служебное положение, чтобы получать взятки от фирм, которые строили дороги в Украине.

Об этом сообщили во время совместной пресс-конференции директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Речь идет о событиях 2016-2019 годов.

“Один из эпизодов – когда украинские компании, осуществляя строительство, не могли вовремя завершить, он предлагал продлить действие договоров и избежать штрафов за вознаграждение” – заявил и.о. руководителя САП.

Глава НАБУ рассказал, что пПреступные действия начинались на территории Украины, а завершались и получался предмет неправомерной выгоды на территории другого государства.

Грищук объяснил, что деньги, которые получал Новак, пополняли уставный капитал зарегистрированных в Польше предприятий. Таким образом Новак также получал возможность их легализовать.

Сытник отметил, бывший руководитель “Укравтодора” первые переговоры о получении взяток начал вести в декабре 2016 года (вступил в должность в октябре 2016 года). А действовала схема до его увольнения в 2019 году.