Об этом сообщается на сайте телеканала.
13-минутная программа под названием La Source (“Источник”) будет выходить в эфир два раза в месяц, сообщила глава RT France Ксения Федорова.
Речь в программе пойдет о “дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке”. Первый выпуск намечен на март.
“Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность”, – заявил 77-летний Ален Жюйе.
Глава RT France Ксения Федорова заявила, со своей стороны, что “очень счастлива”, что человек “такого масштаба” будет работать в редакции российского гос. канала.
“Ален Жюйе обладает исключительным опытом. Я очень рад, что среди нас есть личность такого уровня. Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире”, – отметила она в коммюнике, распространенном телеканалом.
Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций, подчеркивает радиостанция RFI.
Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview, которое на своем сайте пересказал RT, Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля “англосаксонской манипуляцией”, похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.
В еще одном интервью Жюйе выступил за российскую интервенцию в Сирии и заявил о зависимости Франции от США.
Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях. В частности его имя стало известным, когда в 2001 году Жюйе возглавил сеть магазинов британской компании Marks & Spencer во Франции с целью ее ликвидации.
Напомним, Институт политики Королевского колледжа Лондона провел исследование, в ходе которого было установлено, что такие российские издания как Sputnik и Russia Today (RT) распостраняют дезинформацию, сеют разделение и путаницу среди респондентов, предоставляя неоднозначные сообщения.
- Социальная сеть Facebook заблокировала проект кремлевского пропагандистского ресурса Russia Today.