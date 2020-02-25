Бывший глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести программу о геополитике на телеканале RT France (ранее - Russia Today), который входит в российский медиахолдинг и финансируется из бюджета РФ.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

13-минутная программа под названием La Source (“Источник”) будет выходить в эфир два раза в месяц, сообщила глава RT France Ксения Федорова.

Речь в программе пойдет о “дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке”. Первый выпуск намечен на март.

“Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность”, – заявил 77-летний Ален Жюйе.

Глава RT France Ксения Федорова заявила, со своей стороны, что “очень счастлива”, что человек “такого масштаба” будет работать в редакции российского гос. канала.

“Ален Жюйе обладает исключительным опытом. Я очень рад, что среди нас есть личность такого уровня. Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире”, – отметила она в коммюнике, распространенном телеканалом.

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Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций, подчеркивает радиостанция RFI.

Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview, которое на своем сайте пересказал RT, Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля “англосаксонской манипуляцией”, похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.

В еще одном интервью Жюйе выступил за российскую интервенцию в Сирии и заявил о зависимости Франции от США.

Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях. В частности его имя стало известным, когда в 2001 году Жюйе возглавил сеть магазинов британской компании Marks & Spencer во Франции с целью ее ликвидации.

Напомним, Институт политики Королевского колледжа Лондона провел исследование, в ходе которого было установлено, что такие российские издания как Sputnik и Russia Today (RT) распостраняют дезинформацию, сеют разделение и путаницу среди респондентов, предоставляя неоднозначные сообщения.