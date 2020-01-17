Об этом сообщает армянское редакция “Радио Свобода”.

В пятницу, 17 января, в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване было обнаружено тело экс-директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.

Как сообщил в беседе с журналистами начальник главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении Артур Меликян, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

“Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 (доведение до самоубийства). Прошу не обманываться статьей. Обнаружено тело Кутояна, по имеющимся на данный момент данным возбуждаем дело по статье 110, но будет выдвинуто множество версий. В дальнейшем уже по результатам комплексных экспертиз и ряда следственных действий, которые планируются, станет ясна общая картина того, что произошло”, — отметил Меликян.

Меликян подчеркнул, квалификация дела не является окончательной. Решение о переквалификации дела может быть принято после проведения экспертизы.

“Имеется огнестрельное ранение в области виска. Уже завтра по результатам судебно-медицинской экспертизы более точно выясним число и характер телесных повреждений”, — сказал он.

По словам силовика, на месте происшествия был найден наградной пистолет погибшего и несколько десятков гильз. На стенах в комнате, где было обнаружено тело Кутояна, также были зафиксированы следы от пуль.

Справка. 38-летний Георгий Кутоян был членом команды третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Указом президента от 12 февраля 2016 года он был назначен директором Службы национальной безопасности, заменив на этом посту Горика Акопяна, и был освобожден от этой должности в 2018 году после инициированной Николом Пашиняном революции. До назначения на должность директора СНБ Кутоян занимал должность заместителя генерального прокурора Армении.

Молодой юрист стал известен общественности в 2011 году, когда по распоряжению президента Сержа Саргсяна был назначен помощником президента Армении. Георгий Кутоян также указом президента от 4 сентября 2013 года был включен в состав профессиональной комиссии по конституционным реформам при президенте Армении.