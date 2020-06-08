Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Председателем совета директоров ПАО “НК “Роснефть” избран Герхард Шредер, сформирован состав и избраны председатели комитетов совета директоров”, – говорится в сообщении.

Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, на этом посту его сменила Ангела Меркель.

В сентябре 2017 года по приглашению главы компании Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров “Роснефти”, тогда глава компании Игорь Сечин называл его “самым лояльным” к России немецким лидером, пишет росссийское информагентство РБК.

Летом 2018 года Шредера переизбрали главой совета директоров компании. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода “Северный поток – 2”).

Шредер регулярно выступает за снятие санкций с России. В мае 2020 года Шредер заявил о необходимости пересмотреть санкционную политику из-за пандемии коронавируса.

Ранее Шредер в подкасте, первый выпуск которого был опубликован 26 мая 2020, назвал украинского посла в Германии Андрея Мельника “карликом из Украины”. Таким образом Шредер отреагировал на критику со стороны Мельника из-за заявлений о санкциях и Крыме. Мельник предложил пари Шредеру, согласно которому дипломат настаивает, что Крым вернется в состав Украины, а немецкий политик утверждает обратное.

В 2019 году Шредер назвал законной с юридической точки оккупацию Крыма Россией. Он отметил, что ее одобрило население, поэтому о каких-либо “агрессивных действиях” речи не идет. По словам Шредера, Крым является “исконо российской территорией”.