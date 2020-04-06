Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль подала заявление в полицию на своего мужа, который дал ей две пощечины во время ссоры.

Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Карин Кнайссль вместе с мужем Вольфгангом Майлингером живут на ферме в южной части Нижней Австрии.

Между супругами произошла ссора, в ходе которой Карин Кнайссль начала бить руками в грудь своего мужа за то, что он выругался в ее адрес. В ответ мужчина влепил ей две пощечины.

По приезду полиции Майлингер пояснил, что не собирался бить жену, а просто хотел ее успокоить. Теперь полиция запретила ему приближаться к жене.

Напомним, что в августе 2018 года Карин Кнайссль пригласила на свою свадьбу президента России Владимира Путина. Тогда в Австрии разгорелся скандал. Член Европарламента от Австрии, депутат из фракции “Зеленые – Европейский свободный альянс” Мишель Реймон попросил Кнайссль уйти в отставку.

А австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что визит российского президента “наносит ущерб” Австрии.