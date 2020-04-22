Об этом Ермак сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы ОПУ, команда президента обеспокоена ситуацией с коррупцией в налоговой службе и на таможне, где, по словам Уманского, “контрабас” как шел, так и идет.

В связи с этим Ермак принял решение поручить Уманскому заняться борьбой с коррупцией в этих ведомствах в качестве его советника.

“Команда Владимира Зеленского настроена на жесткую борьбу с коррупцией. И меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов“, — написал Ермак.

По словам главы ОПУ, для координации этой работы будет создана межведомственную группу, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур, а также аналитическая группа, в которую войдут украинские эксперты и международные аудиторы.

“Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда”, — добавил он.