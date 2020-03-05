Отправленный в отставку вместе с Правительством Алексея Гончарука руководитель министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике Украины.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook после голосования на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

Он написал сообщение под заголовком “Что делать дальше? Пять приоритетов в экономике”.

К этой пятерки он включил и распространение коронавирусной болезни, поскольку “эпидемия может привести к кризису в экономике”.

Чтобы этого не произошло, Милованов советует новому Правительству подготовить стратегию реагирования, состоящий из монетарной, фискальной и других составляющих.

“Правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике: монетарная политика (предоставление ликвидности, смягчения ставки и т.д.), фискальная политика (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка), при необходимости ограничение экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля), ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров), защитные действия в международной торговле (пошлины или наоборот поддержание определенного импорта, запрет реэкспорта определенные х категорий товаров — номенклатуру должнр подготовить МОЗ), меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии”, – написал он.

Среди других направлений Милованов выделил поддержание макроэкономической стабильности, поиск и привлечение инвестиций, развитие рынков, а также защита права собственности.