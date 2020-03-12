Об этом сообщается в указе Президента №78/2020.
Соответствующий указ был опубликован в четверг, 12 марта.
“Назначить Соколовскою Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса Президента Украины”, – говорится в указе.
Отметим, Юлия Соколовская занимала должность министра соцполитики в Правительстве Алексея Гончарука, которое было отправлено в отставку Верховной Радой 4 марта.
До назначения в Кабмин Гончарука была советником в Министерстве финансов, еще раньше – директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
Фото: Макс Левин / Lb.ua
Юлии Соколовской 34 года. Училась в Национальной академии госуправления при президенте Украины, КНЭУ, Объединенном венском институте.
Офис Президента с 11 февраля возглавляет Андрей Ермак, который на этой должности сменил Андрея Богдана.
- 4 марта Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства.
- Парламент также утвердил назначение Дениса Шмыгаля новым главой Правительства. Кроме того, нардепы назначили новый состав Кабинета Министров.