Об этом сообщается в указе Президента №78/2020.

Соответствующий указ был опубликован в четверг, 12 марта.

“Назначить Соколовскою Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса Президента Украины”, – говорится в указе.

Отметим, Юлия Соколовская занимала должность министра соцполитики в Правительстве Алексея Гончарука, которое было отправлено в отставку Верховной Радой 4 марта.

До назначения в Кабмин Гончарука была советником в Министерстве финансов, еще раньше – директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Фото: Макс Левин / Lb.ua

Юлии Соколовской 34 года. Училась в Национальной академии госуправления при президенте Украины, КНЭУ, Объединенном венском институте.

Офис Президента с 11 февраля возглавляет Андрей Ермак, который на этой должности сменил Андрея Богдана.