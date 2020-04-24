Декларация обнародована в реестре деклараций на сайте НАПК.

В своей декларации Цушко указал участки в Киевской и Одесской областях, квартиру в столице и автомобиль Infiniti FX35 2006 года выпуска.

Также согласно декларации, он получил 8178 гривен зарплаты в ООО “Украинское сырье” и имеет должность замглавы Социалистической партии.

Василий Цушко – украинский политик. Глава Одесской областной государственной администрации (2005-2006). С 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность министра внутренних дел Украины. Министр экономики в правительстве Николая Азарова с 11 марта 2010 по 9 декабря 2010 г., с 16 декабря 2010 – глава Антимонопольного комитета Украины. Четыре раза избирался депутатом Верховного Совета Украины: в 1994, 1998, 2002 и 2006 годах.

В 2014 году он баллотировался на пост президента Украины, однако снял свою кандидатуру до голосования.