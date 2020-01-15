Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Дзензерский значится как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения – 5 декабря 2019.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса – декларировании недостоверной информации. Это наказывается штрафом от 42 500 до 51 000 гривен или общественными работами сроком от 150 до 200 часов, или лишением воли до двух лет.

Напомним, в ноябре НАБУ сообщило Дзензерскому о подозрении в том, что он не указал в своих декларациях за 2015-2018 годы наличие невыполненных финансовых обязательств перед банками в размере 4,7 млрд гривен.