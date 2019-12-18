Правоохранители сообщили о подозрении экс-нардепу, который, по информации следствия, получил более 350 тысяч гривен компенсации за жилье, имея свою квартиру в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

“В среду, 18 декабря 2019, прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы на съем номера в гостинице “Киев” в связи с якобы отсутствием собственного жилья в столице”, — говорится в сообщении.

В САП отмечают, что бывший народный депутат получил по наследству квартиру в Киеве, однако скрыл этот факт и продолжил получать компенсацию из государственного бюджета. Таким образом ему удалось незаконно получить более 350 тысяч гривен.

“Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тысяч гривен компенсации. Сейчас бывшему избраннику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия”, — подчеркнули в САП.

Как сообщает агенство “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на собственные источники, речь идет о депутате и члене фракции “Блока Петра Порошенко” Руслане Сольваре.