Экс-нардеп Александр Онищенко, которого украинские правоохранители подозревают в организации "газовых схем", просит Германию о предоставлении политического убежища.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По словам адвоката сбежавшего нардепа Инго Миноджио, Онищенко опасно возвращаться в Украину.

“В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного”, — отметил адвокат.

В частности, Миноджио указал на “катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине”. Кроме того, адвокат заявил, что опасность для бывшего депутата якобы представляет бывший президент Украины, председатель партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко.

В подтверждение слов об “опасности для Онищенко в Украине”, по словам адвоката, суду были предоставлены заявления нескольких украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов.

В случае, если Германия откажется предоставлять политическое убежище и отклонит запрос о его экстрадиции, Онищенко намерен выехать в Россию.

“У Александра Онищенко есть российский паспорт. А разрешения на проживание в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать — в Россию”, — отметил Миноджио.

Напомним, Александр Онищенко подозревается украинскими правоохранительными органами в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО “Укргазвыдобування”.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года. В течение некоторого времени он находился в Испании, где также просил убежища, однако получил отказ.

В июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование“газового дела” . Фигурантам, в том числе — экс-нардепу Онищенко, инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины.